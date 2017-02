El govern commemorarà el 40è aniversari del retorn del president de la Generalitat Josep Tarradellas a Catalunya, després de 38 anys d’exili a França, amb un acte institucional al Palau, una exposició sobre la seva figura i un congrés sobre les conseqüències històriques i polítiques d’aquest fet. El govern, que ha aprovat la commemoració aquest dimarts, considera necessari donar relleu al retorn de Tarradellas com a representant de la voluntat dels catalans de decidir sobre els interessos col·lectius. El retorn de Tarradellas va suposar la recuperació de la institució de la Generalitat i l’autogovern com a país i va representar un punt d’inflexió per a la recuperació de les llibertats a Catalunya.

L’obertura de les commemoracions serà el març vinent en un acte al Palau de la Generalitat que comptarà amb la participació dels historiadors Josep Maria Bricall i Jaume Sobrequés, que glossaran la figura del president i el moment polític en què es produeix el seu retorn. La vessant més personal l’aportarà el seu fill. Durant l’acte es podran veure imatges inèdites del 23 d’octubre del 1977, dia de l’arribada de Tarradellas. La Diputació de Barcelona presentarà el mes de juny una exposició sobre el president i el monestir de Poble acollirà un congrés sobre aquesta fita història. Per últim, a Cervelló, localitat d’on és fill Tarradellas, retrà també un reconeixement al president. La directora de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, Montserrat Catalan, serà la comissària dels actes que se celebraran durant tot l’any per commemorar aquest 40è aniversari, i no rebrà cap retribució econòmica per aquest concepte.

