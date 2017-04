El govern català s’ha obert avui a pactar la pregunta del referèndum amb els comuns. La portaveu de l’executiu, Neus Munté, ha explicat que en absència de la voluntat de l’estat espanyol de negociar els termes de l’organització de la consulta sobre la independència, la Generalitat intentarà consensuar-la amb els actors polítics del Principat.

En una entrevista amb l’agència EFE, Munté ha dit: ‘Que com a mínim l’objectiu sigui acordar una pregunta que sigui el resultat del consens i de l’acord de diversos actors polítics, entre ells els comuns.’

Aquest punt de trobada hauria de donar-se durant els pròxims dos mesos, abans de l’estiu, ja que la mateixa Munté va assegurar divendres que aquest era el termini que donava el govern català a l’espanyol per esgotar la via pactada abans d’optar per la unilateralitat.

Ahir el portaveu de l’executiva del nou partit dels comuns, Xavier Domènech, va reiterar el compromís de la seva formació amb el referèndum condicionant-lo al fet que el resultat sigui efectiu i que obtingui reconeixement.

