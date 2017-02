A preguntes de la diputada del Bloc Québécois Monique Pauzé, el govern federal canadenc va afirmar ahir al parlament d’Otawa que farà saber al govern espanyol, en relació als judicis contra Mas i Forcadell que els drets democràtics han de ser respectats arreu del món.

El secretari parlamentari del ministre d’Afers Estrangers canadenc Matt DeCourcey va respondre a la pregunta de Pauzé assegurant que faria saber, com sempre, als seus homòlegs internacionals que el Canadà considera que els drets humans, en els quals va incloure de manera implícita el d’autodeterminació, han de ser respectats en tots els casos, sense excepció.

El secretari parlamentari del ministre ho va dir en resposta a una pregunta de la diputada quebequesa on aquesta va desqualificar amb molta duresa l’estat espanyol, demanant al govern federal que prengués partit a favor d’Artur Mas i Carme Forcadell. La diputada va reclamar al govern canadencs que fes saber al govern espanyol que els judicis són intolerables.

El primer ministre del Canadà és el liberal Justin Trudeau. La Internacional Liberal va fer la setmana passada una contundent declaració de suport a Artur Mas en la qual definia el judici contra el 9-N com una farsa i un teatre.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]