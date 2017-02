La consellera de la Presidència i portaveu del govern, Neus Munté, ha explicat que La Moncloa no ha traslladat cap novetat sobre la reunió entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Munté ha dit que no tenen indicis que la reunió no es produeixi tot i que la setmana passada transcendís que el govern espanyol no preveu la trobada entre els dos presidents a curt termini. La consellera ha afegit que no hi ha cap novetat sobre la concreció de la data i que el govern no insistirà amb aquesta reunió perquè ja és prou evident la voluntat de l’executiu català de voler-la celebrar.

