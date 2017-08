El Govern ha aprovat aquest dimarts formalment la memòria, el balanç i els comptes de l’Institut Català de Finances (ICF) corresponents a l’exercici 2016. L’entitat financera pública catalana va facilitar l’accés al finançament a 1.441 empreses per un import de 570,3 milions d’euros, a través de 2.169 operacions de préstec i aval. El 97% de les empreses finançades van ser pimes i emprenedors amb un import mitjà per operació de 263.000 euros. Aquest volum de finançament va contribuir a crear i mantenir prop de 44.000 llocs de treball.

El Grup ICF va tancar el 2016 amb uns resultats positius de 9,8 milions d’euros, que es destinaran íntegrament a reserves. L’ICF va finalitzar l’exercici amb un coeficient de solvència del 33,5%, una ràtio de mora del 12,2%, una ràtio de cobertura del 75,8%. Des de 2011, l’entitat ha facilitat l’accés al finançament a 13.896 empreses, el 97% de les quals són pimes i emprenedors, per un import global de 4.289 milions d’euros, mitjançant 17.730 operacions de préstec i/o aval.

Satisfacció dels clients

El 2016 l’ICF va realitzar una enquesta de satisfacció de clients per avaluar el servei que dóna a les empreses. D’acord amb els resultats de l’enquesta, els clients valoren amb un 7,89 el servei ofert per l’entitat i en destaquen el tracte, la professionalitat i l’assessorament, segons ha indicat el Govern. Un 89% dels clients consultats també es consideren satisfets o molt satisfets amb la cobertura de les necessitats de finançament per part de l’ICF.

En la mateixa línia, un 74% de les empreses consultades està satisfeta o molt satisfeta de les condicions de l’operació de finançament que va formalitzar amb l’entitat. Finalment, tres de cada quatre empreses manifesten que el seu negoci s’ha enfortit gràcies al suport financer de l’ICF, destacant la millora de l’eficiència i la competitivitat (21,2%), la millora dels equips i les instal·lacions (19,8%) i la contractació de nous treballadors (17,7%).

