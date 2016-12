Cada Nit de Nadal, els carrers d’Onil queden en mans del foc per celebrar la Nit dels Fatxos i els veïns dela vila fan rodar torxes fetes d’espart per commemorar els solstici d’hivern. Aquesta tradició pagana és hereva dels rituals de la fertilitat i d’expulsió del mal. Després es va convertir en una festa religiosa cristiana que tenia el foc com a element purificador. A dia d’avui, la Nit dels Fatxos dóna el tret de sortida al Nadal a Onil. Pels carrers del poble, els veïns roden fatxos i a la plaça Major es fa un concurs de fatxos amb diversos premis.

Els fatxos són unes torxes artesanes fetes pels veïns amb espart verd i sec. A aquest tipus d’espart se l’anomena totxa i és el component més important per al fatxo. Serveix per lligar la torxa amb un trenat. El fatxo s’encén per la punta de l’espart sec i es fa rodar fins que es consumeixi. Fa anys, els pastors utilitzaven els fatxos per il·luminar-se i escalfar les seves llars durant l’hivern.

En aquest vídeo s’explica la tradició:

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]