El fiscal anticorrupció de Barcelona Emilio Sánchez Ulled ha considerat que la sentència del 9N i la reforma del Tribunal Constitucional (TC) són dos precedents que poden influir en la ‘valoració penal’ que es faci d’un eventual referèndum sobre la independència de Catalunya l’1 d’octubre.

En una entrevista de TV3, Ulled ha indicat que ara, a diferència del que va ocórrer abans de la consulta el 9N, ‘hi ha dos elements addicionals’ de cara al que pugui ocórrer l’1-O: la reforma del TC que preveu una determinada manera de donar compliment a les ordres del tribunal, que motiva les notificacions a càrrecs públics, i la sentència del 9N.

Segons ha explicat, amb aquesta sentència d’estableix un precedent ‘on la desobediència oberta a un mandat directe del TC ha estat valorada per un tribunal com a delicte’, per la qual cosa aquests dos elements poden influir en la valoració penal de l’1-O.

Declaracions sobre el cas Palau

Sobre la retransmissió en directe dels judicis del 9N i cas Palau, ha considerat que s’està ‘frivolitzant’ encara que ha puntualitzat que el dret a la informació és sagrat i els procediments són públics, si bé al seu entendre no cal tractar-los com a competicions esportives.

Ha justificat la rebaixa de la petició de pena de 26 a dos anys de presó per a l’acusada en el cas Palau Gemma Montull després de la confessió dels saquejadors confesos Fèlix Millet i Jordi Montull: ‘És absolutament habitual, els fiscals ho fem constantment, està en la llei’.

Ulled ha considerat que una confessió és un reforç objectiu de la prova i ha indicat que se li rebaixa la pena a Gemma Montull perquè es considera que té un nivell d’implicació menor al que inicialment se li va atribuir perquè actuava sota les ordres del seu pare.

Sobre si pot haver-hi més persones implicades que no han estat encausades en aquest cas, ha explicat que porten la tesi acusatòria fins a on la investigació permet: ‘Pot haver-hi més gent, segur, però no podem fer focs d’artifici’.

