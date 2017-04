El fiscal de l’Audiència espanyola Carlos Yañez ha demanat presó incondicional per a l’ex-president de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, un cop aquest ha acabat la declaració –que s’ha allargat 2 hores i 45 minuts- per a esclarir la seva gestió com a president de l’empresa pública Canal de Isabel II de Madrid. El jutge considera que González, juntament amb els altres 12 detinguts hauria desviat de les arques públiques 23 milions d’euros a través d’operacions de l’empresa i de les seves filials a llatinoamèrica.

Segons el jutge de l’Audiència Nacional Eloy Velasco es van produir irregularitats en l’adquisició per part de la filial brasilera del Canal de Isabell II de l’empresa Emissao, ‘hipervalorada fictíciament’ per a pagar comissions prohibides i per a desviar diners públics a comptes bancàries per a l’enriquiment injust de la trama.

González ha passat a disposició judicial a les 6 de la tarda després de la seva detenció aquest dijous. Contràriament al seu germà, Pablo –que no ha volgut contestar les preguntes del jutge-, l’expresident de la Comunitat de Madrid ha declarat davant el magistrat, tot i que encara no n’han transcendit els detalls.

