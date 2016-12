Guadassuar, Xest i, finalment, dues jornades al Palau de la Música de València. Aquesta és la ruta que seguirà enguany el festival infantil Feretes i Cançonetes, que cada any per Nadal fa parada en tres indrets del País Valencià. L’experiència, que va començar l’any passat, aplega en un mateix escenari músics de procedència molt diversa, animació infantil, tallers de circ, manualitats, jocs, teatre… Tot plegat perquè els infants puguin gaudir de la cultura en català. Enguany, el festival ha crescut i s’ha fet itinerant.

El primer acte serà divendres d’11.00 a 15.00, a Guadassuar, amb els grups d’animació Atupa, Carraixet, Scuraplats i The Pengüins, amb l’espectacle Reggae per a xiquets. També s’hi representarà l’obra de teatre infantil El lladre de paraules i, paral·lelament, hi haurà tallers de manualitats, jocs populars, circ, malabars i una fireta editorial.

Dissabte, el festival es traslladarà a Xest, amb un format molt similar: al matí a la plaça del Mercat se succeiran les actuacions dels grups Tórtel, The Ramonets, Scuraplats i l’animador Dani Miquel amb els Ma, Me, Mi, Mo, Músics. L’obra de teatre serà la mateixa que a Guadassuar i també hi haurà tallers.

El festival arribarà al Palau de la Música de València dimecres i dijous, dies 28 i 29. Dimecres hi passaran, durant tot el dia, els contes del taller d’estimulació lectora de Marieta Ganduleta, el jazz per a xiquets, les rondalles de la companyia Pot de Plom, el swing de Dormisol Sisters… I també els concerts Judit Neddetmann, Pep Gimeno Botifarra i Auxili.

Dijous al matí es podrà ballar amb Trobadorets i Rondaballs, riure amb els espectacles de Scuraplats i la Banda del Drac i Marcel el Marcià i cantar amb la Sedajazz Kids Band i Dani Miquel. I a la tarda hi haurà de les actuacions dels grups Tardor i Sènior i el Cor Brutal. A més, durant aquests dos dies també s’hi faran tallers de tota mena: uns de caràcter més tradicional –amb balls, muixeranga i jocs tradicionals– i uns altres de musicals, amb rap i ritmes del món. També n’hi haurà de circ, de malabars i d’elaboració de màscares.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]