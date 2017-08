El Festival de Cinema Jueu de Barcelona, que se celebrarà del 12 al 30 de setembre en la Filmoteca de Catalunya, s’inaugurarà amb la pel·lícula ‘The History of Love’, del director romanès Radu Mihaileanu i protagonitzada per Derek Jacobi, Sophie Nélisse i Gemma Artenton.

El director estarà present en el festival i la Filmoteca recuperarà una part de la seva filmografia que dibuixa un mosaic multicultural de la identitat jueva amb títols com ‘Traidor’, ‘Vete y vive’ i ‘La fuente de las mujeres’, ha informat el festival aquest dimarts en un comunicat.

La programació del festival està formada per 14 títols amb produccions de diferents països; comptarà amb quatre films que componen un panorama del cinema yiddish, que inclou ‘The Dybbuk’, rodada el 1937, i hi haurà una sessió dedicada a Iberica Films, una productora catalana fundada per David Oliver, un jueu alemany que va arribar a Barcelona el 1934 fugint del nazisme.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]