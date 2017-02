Començarem el programa d’aquesta setmana felicitant efusivament i felicitant-nos tots plegats pel Premi Ciutat de Barcelona de Cultura Popular d’enguany al Taller Escola Sant Camil, del barri del Guinardó, pel Pessebre Vivent de la Torre del Suro. Aquesta iniciativa ha complert ja 23 edicions i aposta amb força per la normalització del col·lectiu dels discapacitats intel·lectuals mitjançant la cultura popular. Per molts anys, amics.

Però dedicarem una bona part del programa a parlar-vos de la presentació del bicentenari de Pep Ventura i del primer concert ‘Tribut a Pep Ventura’, actes que es van celebrar el passat cap de setmana a Figueres. Un inici espectacular, tal com promet que serà el conjunt d’actes commemoratius que es programen des de la capital de l’Alt Empordà, que serà nomenada el mes de març com a Capital de la Sardana 2017. Podeu consultar el calendari del primer semestre en aquest enllaç.

