El duet Jansky estrena l’òpera tecno ‘Parella‘ a l’auditori d’Alcúdia el divendres. El productor mallorquí Jaume Reus posa melodia un cop més als versos de la poetessa catalana Laia MaLo, en un espectacle que explica el mite de l’Atlàntida a través de l’electrònica en directa, la poesia i les arts visuals.

Cada personatge parla a través d’un instrument, en un diàleg que busca la improvisació lírica i jazzística. Així, el clàssic relat d’amor i guerra, explicat aquest cop per narradors actuals, converteix les veus dels protagonistes, Agró Nicar i la sirena, habitants de dos mons enfrontats, en una flauta travessera i una veu lírica, amb bases electròniques i sintetitzadors.

Jansky compta aquest cop amb una escenografia orgànica, que crea un joc de miralls que ajuda a l’espectador a entrar al joc de no saber on és, on va i endinsar-se en l’espectacle. El duet utilitza un mètode creatiu que barreja l’electrònica i la poesia, creant un nou estil que els membres cataloguen com electrovèrsia, un concepte proper a l’spoken word i ballable. El 2013 el duet Jansky va presentar el seu últim treball en l’àlbum Un big bang a la ginebra.

