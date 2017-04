VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) implantarà la seua nova versió dimarts que ve 25 d’Abril, Dia de les Corts i quan es commemora la derrota de la Batalla d’Almansa, amb una pàgina web renovada, més accessible i intuïtiva i completament adaptada a telèfons mòbils i tauletes. L’objectiu del Consell és acostar la ferramenta a la societat mitjançant noves funcionalitats, més presència de les xarxes socials i la possibilitat de difondre missatges institucionals des de la mateixa portada.

El nou DOGV veurà la llum la setmana vinent, després que el 9 d’Octubre de l’any passat recuperara la denominació original de 1982 en lloc de Diari Oficial del País Valencià. La plataforma s’ha presentat aquest dijous en el Palau de la Generalitat a València pels directors generals de Relacions Institucionals amb les Corts, Antonio Torres, i de Tecnologies de la Informació, Vicente Aguiló; al costat de Pedro González com a director de l’estudi responsable del projecte.

Amb un pressupost de 3.000 euros, la Generalitat ha abordat una “remodelació integral” del butlletí autonòmic amb canvis tant a nivell estètic, baix una imatge “més moderna i neta”, com a funcional. Els continguts del Diari s’han redistribuït perquè els ciutadans puguen accedir més ràpid als temes del seu interés, com ajudes, beques o ofertes d’ocupació. A més, podran difondre’ls en xarxes socials i plataformes de missatgeria mòbil des de la pròpia web.

La tasca “més complicada” per als tècnics del Consell ha sigut actualitzar al voltant de 140 lleis i decrets perquè estiguen disponibles en pantalles mòbils. També s’ha bolcat tot l’arxiu històric del DOGV, per la qual cosa els ciutadans podran accedir als 8.023 diaris publicats des del 19 de maig de 1978.

Igual que la resta de pàgines oficials de la Generalitat, la web del Diari estarà disponible per defecte en valencià i oferix la possibilitat de consultar-la en castellà. Com a novetat, totes les fotografies seran pròpies de “valencians reals” i no de bancs d’imatges.

ESTRUCTURA SENZILLA I CANVIS EN TOTA LA PÀGINA

La pàgina web del DOGV s’ha redissenyat per complet per a donar un salt “d’una informació molt tècnica i espessa a una més visual i accessible”, segons el titular de l’estudi. Per a açò, la portada arranca amb un menú principal que permet des de l’inici descarregar l’últim Diari en diversos formats, seguit dels apartats d”Informació general’, ‘Base de dades legislatives’ amb una cerca millorada i ‘Alertes’ perquè els ciutadans se subscriguen a temes concrets.

La part més visual de la portada és el bàner principal, ideat com a “aparador d’aspectes de la Generalitat que la gent desconeix”, com a treballadors i espais i edificis públics. També es preveu que tinguen cabuda missatges institucionals i campanyes del Consell.

Seguidament es troben els ‘Temes d’interés’, una secció que arreplega les ofertes de places d’oposicions i convocatòries de beques, ajudes i convenis. La nova pàgina permet organitzar-les en mòduls dobles o simples en funció de la seua importància.

El web es completa amb un panell lateral amb els últims missatges del perfil oficial de la Generalitat en Twitter (@generalitat) i un buscador “més potent” que permet trobar publicacions per dates, títols, tipologia i organisme. Així mateix, possibilita descarregar les disposicions de forma individual sense necessitat de consultar tot un diari. Com a colofó, el Diari compta amb un peu d’accés al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), al Diari Oficial de la Unió Europea i als butlletins provincials.

Tots les novetats estan implementades tant en la versió d’escriptori com en l’adaptada a mòbils i tauletes, ja que els mòduls i columnes es redistribuïxen d’horitzontal a vertical en funció de la grandària de la pantalla, amb l’ajuda d’un menú lateral desplegable.

Amb este desplegament, el Consell pretén “fugir del llenguatge tècnic dels diaris oficials” i acostar-se al “ciutadà del carrer” mitjançant un instrument que “millore la vida dels valencians”, com ha il·lustrat González.

ESTALVI DE 9.000€

Des de la Generalitat també han manifestat la seua satisfacció per este “canvi brutal”, encara que preveuen que la pàgina puga actualitzar-se en els pròxims mesos. La gestió del DOGV es mantindrà centralitzada en el Servici de Publicacions a partir de les publicacions de cada conselleria.

Per a l’engegada del nou Diari, el Govern autonòmic ha contractat el disseny a l’Estudi Pedro González amb un pressupost d’entorn de 3.000 euros, la qual cosa el seu posa una estalvi de 9.000 enguany en comparació als 12.000 euros que costava a l’any la seua publicació al Consell, fruit del conveni amb una empresa privada que es va extingir en 2016. En concret, fa una dècada es feien càrrec del butlletí 36 persones i ara 16, tots funcionaris públics, com ha destacat el responsable de Tecnologies.

