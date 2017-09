El secretari tercer de la mesa del parlament i iputat de CSQP, Joan Josep Nuet, ha volgut denunciar avui l’actuació de la fiscalia espanyola tan bon punt han rebut per part del TSJC la notificació de la querella per haver tramitat la llei del referèndum. Nuet ha condemnat l’intent d’imputar-los el delicte de malversació de fons, que el TSJC ha dit que no tenia fonament. Nuet ha criticat la voluntat, per part de l’estat espanyol, de ‘destrossar-nos la vida, perquè saben que les nostres idees són difícils de destrossar. Volen acabar amb nosaltres.’ Nuet ha recordat que el ‘PP i els seus instruments’ no fan cap mena de distinció entre independentistes i no independentistes en la seva ofensiva judicial. ‘Volen acabar amb tots, fins i tot amb els que hem estat crítics amb la tramitació de les lleis de desconnexió’, ha afirmat. Davant de l’ofensiva judicial, Nuet ha instat el parlament de continuar per la via del debat, ja que ‘només en el debat trobarem el nostre camí com a país.’

