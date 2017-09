El director del setmanari El Vallenc, Francesc Fàbregas, serà investigat com a col·laborador necessari de suposats delictes de desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics per part de l’estat espanyol.

Fàbregas s’ha acollit al seu dret a no declarar davant la Guàrdia Civil i després de mitja hora a les instal·lacions de la comandància de Tarragona ha sortit acompanyat del seu advocat Jordi Pascual. A la sortida han explicat que no han pogut tenir accés a les diligències perquè la causa està declarada secreta, i que properament serà citat a declarar en seu judicial. La Guàrdia Civil s’ha emportat el seu ordinador personal de la seu del setmanari.

Fàbregas ha rebut el suport de més de 200 persones que s’han concentrat a les portes de les dependències policials cridant consignes en favor de la democràcia i la independència, i on han tornat a simular la votació de l’1-O amb una urna de cartró i paperetes. Entre els assistents hi havia també càrrecs polítics com l’alcalde de Valls i diputat del PDeCAT, Albert Batet; el diputat de la CUP, Sergi Saladié; i el diputat al Congrés per ERC, Jordi Salvador.

Més informació: La Guàrdia Civil escorcolla la seu del setmanari El Vallenc i torna a l’empresa Constantí

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]