Noranta-cinc passatgers en tot un any. Aquest és el registre de l’aeroport Huesca-Pirineos, situat a uns deu quilòmetres de la ciutat d’Osca, segons les dades de trànsit aeri a l’estat espanyol fetes públiques aquesta setmana per Aena. Aquest aeroport és el que va tenir menys passatgers en tot el 2016; el següent amb menys passatgers fou el d’Algesires (136), i el tercer per la cua és el d’Albacete, amb 1.277.

L’aeroport Huesca-Pirineos ha registrat un descens espectacular del nombre de passatgers i d’operacions al llarg d’aquests últims anys. Es va inaugurar el 2007, després d’una inversió de 60 milions d’euros. Des del 2011 pràcticament no té activitat, un cop l’aerolínia Pyrenair va suspendre els vols que hi programava i que connectaven Osca amb Madrid, La Corunya, Sevilla, Palma, València, Gran Canària i Lisboa. Va arribar a tenir una connexió amb Londres Gatwick operada per Monarch Airlines. Però amb prou feines va superar els sis mil passatgers anuals l’any que va tenir més trànsit.

Perquè fer-se una idea de fins a quin punt és deficitària aquesta infrastructura n’hi ha prou de veure les dades d’explotació del 2014, que va fer públiques El Heraldo: aquell any els ingressos d’explotació van ser de 120.000 euros. Però la despesa va pujar a 3,53 milions, la gran majoria dels quals pel pagament d’amortitzacions. Les pèrdues acumulades són d’unes quantes desenes de milions. Actualment l’aeroport s’ha intentat reconvertir en escola de vol.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]