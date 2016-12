El Consell d’Estat francès va rebutjar anit transmetre al Consell constitucional el recurs de l’associació Sí al País Català per a canviar el nom de la macro-regió Occitània per Occitània-País Català. Els magistrats consideren que el canvi de nom no afecta ‘els poders o els recursos’ de l’autoritat de la macro-regió, i per tant considera que no s’ha de recórrer al Consell d’Estat per aquests afers.

Sí al País Català ha assegurat avui que el rebuig del consell demostra la complicitat absoluta amb la presidenta socialista de la regió, Carole Delga, que ignora ‘les accions i mobilitzacions del carrer i del Consell Departamental dels Pirineus Orientals’. En aquest sentit, l’associació ha agraït el suport dels càrrecs electes que els han fet costat i els ha demanat que continuïn ‘dempeus’ i donant la cara.

‘El nostre departament no és occità, contràriament als dotze altres que formen la nova regió’, destaca l’associació. Per aquest motiu, reclama que la Catalunya Nord esdevingui una Col·lectivitat Territorial Única com a solució ‘al malestar identitari, econòmic i social’. Quelcom que ja s’ha fet amb el Grand Lyon o Còrsega. Si no es fa, el 2019 la regió quedarà totalment diluïda dins la macro-regió. ‘Els Catalans del nord quedaran esborrats del mapa’, alerten.

