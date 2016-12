El Consell de Seguretat de les Nacions Unides va aprovar ahir una resolució que pretén acabar amb els assentaments israelians en territori palestí. El text va ser aprovat gràcies a l’abstenció dels Estats Units, que abandona així el seu tradicional vet a totes aquelles qüestions que afectin Israel. La resta dels 14 membres hi van votar a favor.

L’esborrany va ser redactat per Egipte amb l’ajuda de les autoritats palestines, i va ser rebuda amb una ovació pels membres del Consell de Seguretat: és la primera resolució sobre el conflicte entre Israel i Palestina que s’aprova en vuit anys.

El text declara que els assentaments d’Israel, que defineix com ‘potència ocupant’, son una violació flagrant del Dret Internacional i en demana el cessament immediat de les activitats de construcció i ampliació. Així mateix, subratlla que internacionament no es reconeixerà cap canvi en les fronteres establertes l’any 1967 que no sigui fruit de les negociacions entre les parts. En aquest sentit, fa una crida a reprendre les converses de pau entre els dos estats.

En Consell de Seguretat insta també les parts deixar de fer ‘provocacions’ que puguin frustrar el procés de pau i demana que es compleixin les obligacions que estableix el Dret Humanitari, especialment pel que fa a la població civil.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]