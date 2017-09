Com cada any el País Valencià i la Catalunya Nord es mobilitzen per a participar en la manifestació de l’Onze de Setembre, que enguany es fa a l’encreuament entre passeig de Gràcia i el carrer d’Aragó. L’última gran manifestació abans del referèndum del primer d’octubre.

Des de Perpinyà, l’ANC de la Catalunya Nord i el Casal de Perpinyà, han organitzat diversos autocars que sortiran a les nou del matí i faran una parada al Voló (9.30). El cost del viatge és de quinze euros. Els organitzadors calculen que al voltant de les quatre de la tarda els manifestants ja seran al tram 212 (carrer d’Aragó amb passeig de Sant Joan). A les set del vespre els autocars tornaran cap a Perpinyà. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de l’ANC Catalunya Nord o enviar un correu a elcasalperpinya@gmail.com o assemblea@catalunyanord.cat.

Pel que fa al País Valencià, Acció Cultural ofereix autocars que connectaran València i Castelló amb Barcelona. El viatge serà d’anar i tornada el mateix dilluns onze de setembre.

Des de València la sortida és les set del matí i la tornada a les vuit del vespre. El preu és de trenta euros pels socis de l’ACPV i trenta-cinc pels que no ho són. El pagament es pot fer a les oficines de l’entitat o per via bancària al següent compte: ES48-2100-0700-1202-0029-4927. Per a més informació truqueu a 96 315 77 99 o envieu un correu electrònic a pepa@acpv.cat.

L’autocar de Castelló començarà el seu recorregut a Almenara (9.00) i després passarà per Vila-real (9.30), Castelló (10.00) i Benicàssim (10.15). La tornada també està prevista a les vuit del vespre. El preu per als socis de l’ACPV és de trenta euros i trenta-cinc pels que no ho són. Per més informació podeu trucar a 964 242 947 o enviar un correu electrònic a castello@acpv.cat.

