La consellera de la Presidència i portaveu del govern, Neus Munté, ha assegurat que el conjunt de l’executiu acompanyarà l’ex-president de la Generalitat Artur Mas i les ex-conselleres Joana Ortega i Irene Rigau al TSJC, on se celebrarà un judici ‘polític’ per la consulta del 9-N a partir de dilluns que ve. En la conferència de premsa posterior al Consell Executiu, Munté ha explicat que molts membres que formaven part del govern el novembre del 2014 també hi assistiran. ‘Els acompanyarem perquè ens fem solidaris de la persecució política que estan patint’, ha afegit.

