El congrés espanyol debatrà i votarà demà una proposició de llei de Compromís perquè els partits polítics que es financen il·legalment puguin ser suspesos temporalment d’activitat, tinguin prohibit de rebre subvencions i, en última instància, puguin ser dissolts. Compromís proposa una reforma del codi penal perquè ara són castigades les persones corruptes però no pas els partits que es beneficien de la corrupció.

‘Hi ha, doncs, un buit legal que permet la continuïtat d’aquelles organitzacions polítiques que provadament s’han beneficiat de l’activitat d’estructures muntades en el seu si a fi de procurar-los finançament per vies il·legals, tot i que es castiga les persones que integren aquestes estructures i més greument els que les dirigeixen’, explica Compromís en l’exposició de motius de la llei.

Compromís sosté que aquesta situació implica un dèficit en la tutela penal a la qual té dret la ciutadania per a ‘salvaguardar-se d’aquelles actuacions que, en matèria de finançament il·legal dels partits polítics, resulten més perjudicials per a la salut democràtica’ de l’estat espanyol. D’aquesta manera, pretén evitar que hi hagi xarxes organitzades pels partits per tal de lucrar-se irregularment.

Per als corruptes, les penes que proposa Compromís van entre un any de presó i cinc. Pel que fa a la suspensió de l’activitat dels partits polítics, la llei preveu que la pena sigui d’un màxim de cinc anys i la clausura dels locals i establiments, a més d’un termini màxim de quinze anys sense rebre subvencions públiques, ni beneficis ni incentius fiscals ni de la Seguretat Social.

Finalment, la llei proposa d’incloure la possibilitat de la intervenció judicial amb la finalitat de ‘salvaguardar els drets dels treballadors o dels creditors durant temps que es cregui necessari’, mai superior a cinc anys.

