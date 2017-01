El comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, és l’únic aspirant a la plaça de major del cos, convocada el passat mes de novembre i que és de lliure designació per part del conseller d’Interior, Jordi Jané. Per tant, amb tota probabilitat serà nomenat el proper mes de febrer amb el rang més alt de la policia catalana, el qual tindrà fins que es jubili.

En una comunicació interna d’aquest mateix divendres, a la qual ha tingut accés l’ACN, la subdirectora de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, Maite Català, ha afirmat que vist que no s’han presentat al·legacions un cop transcorregut el termini corresponent, es fa públic que Trapero és l’única persona participant a la convocatòria i ha estat admesa a la mateixa.

Amb la creació d’aquesta plaça es resol parcialment una anomalia que durava des del 2007, quan es va jubilar l’anterior major del cos, Joan Unió, que havia ocupat el càrrec des del 2004. L’aleshores comissari Josep Milán va ser nomenat comissari en cap, però no pas major, escalafó que ha quedat vacant des d’aleshores.

Quan Trapero va ser nomenat comissari en cap, Milán va ser enviat a fer tasques que molts comandament consideren que no són pròpies d’un comissari. Per això, el director general de la Policia, Albert Batlle, va decidir fa uns mesos crear una nova plaça de major. El nou major no ha de ser obligatòriament el cap del cos, tot i que és el més probable. En tot cas, Trapero serà major fins que es jubili i si un Govern decideix que no sigui el cap del cos podria nomenar un altre comissari en cap o un altre major, sense que Trapero perdés la categoria, que no suposa cap increment de sou.

El possible nomenament de Trapero ha provocat ja crítiques dins del cos per dos grans motius. Els sindicats consideren que en comptes de crear noves places de comandaments, com els 8 nous comissaris que es nomenaran, s’haurien de desbloquejar les 400 places d’agents que s’havien de convocar amb els pressupostos del 2016 no aprovats. Igualment, critiquen algunes de les últimes actuacions de Trapero, com la seva trobada estiuenca amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i altres personatges populars feta pública a través de les xarxes socials, o la seva suposada intervenció directa per deixar en llibertat un detingut que havia atropellat un agent del cos.

