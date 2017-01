En nombroses ocasions, a La Fosbury, hem recordat que l’esport no té edat. Una màxima que compleix perfectament Robert Marchand, considerat per a molts com l’esportista més vell del món. Aquest dimecres 4 de gener intentarà un nou rècord del món. Un repte que podria deixar-nos indiferent si no féssim referència a la seva edat. Marchand va néixer el 1911 i té 105 anys.

Llegiu l’article ací.

