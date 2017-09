El batlle socialista de Terrassa, Jordi Ballart, ha acordat amb el govern els punts de votació del referèndum i ha acceptat la legalitat catalana. En una publicació al seu perfil de Facebook, Ballart ha explicat que es va reunir amb dos consellers de la Generalitat abans que s’aprovés la llei del referèndum i que van pactar els col·legis electorals, ‘de titularitat de la Generalitat i d’altres’.

Ballart insisteix que l’organitzador del referèndum és la Generalitat, que no es posarà en risc cap funcionari i a més posa la polica local a disposició per a garantir l’ordre públic i la normalitat en el funcionament de la ciutat. Ballart no revela si votarà, però assegura que creu en la democràcia participativa com a única garant de la sobirania de la ciutadania.

Blanes i Granollers també pacten amb la Generalitat

Els ajuntaments de Blanes i Granollers, també dirigits per socialistes, s’han expressat en una línia similar. Aquests ajuntaments no cediran espais municipals perquè es pugui votar –tal com exigeix la legalitat catalana, emparada en la llei del referèndum–, però han pactat amb el govern que no posaran traves perquè els ciutadans d’aquests municipis votin el pròxim primer d’octubre.

El batlle de Blanes, Miquel Lupiañez, ha respost la carta que el govern va enviar dijous a tots els ajuntaments catalans oferint-se a treballar per a fer possible la participació i, alhora, ‘garantir la seguretat jurídica dels funcionaris i treballadors municipals’.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Granollers va explicar diumenge que havia pactat amb el govern la cessió d’espais de votació, la majoria vinculats a la Generalitat. El batlle, Josep Mayoral, va assegurar que es garantiria la votació en condicions similars a altres conteses electorals i que es salvaguardaria la seguretat jurídica dels funcionaris.

