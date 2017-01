El 92% dels habitants de Viladamat (Alt Empordà) no vol que la bandera espanyola onegi al balcó de la casa de la vila. Aquest és el resultat de la consulta popular convocada avui per l’equip de govern de la CUP, que també ha permès als ciutadans d’escollir, entre sis opcions, a quins tres projectes es destina part del pressupost del 2017. En total, han votat en aquest procés participatiu 132 persones, un 37% dels qui hi podien participar –empadronats i més grans de setze anys. Pel batlle, Robert Sabater, la participació ha estat molt positiva. 121 vots, un 92%, han estat a favor de no penjar la bandera espanyola, i 11 (un 8%) han votat que sí. Quan s’ha sabut el resultat, el batlle ha dit: ‘El poble ha parlat i actuarem en conseqüència pel que fa a la bandera espanyola.’

Quant a la votació dels projectes per a destinar-hi una part del pressupost del 2017, els tres que han rebut més vots i que, per tant, es duran a terme, han estat millorar la carretera de l’Armentera i l’accés al cementiri, tapar amb una tanca de fusta els contenidors del nucli urbà i arranjar el parc infantil.

