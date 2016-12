Enguany, la grossa de la rifa de Nadal ha passat de llarg i no ha deixat ni un sol euro al país. Els 660 milions d’euros del número premiat (66.513) s’han repartit íntegrament a Madrid. En canvi, el segon premi ha estat més generós. El número 04.536 ha tocat a més d’una quarantena de poblacions, el País Valencià ha estat el gran beneficiat amb més de 20 milions. Entre les ciutats premiades hi ha València, Barcelona i Palma. Cada dècim està valorat amb 125.000 euros i la sèrie en 1,25 milions.

El tercer premi, com la grossa, no deixat res al país. El número 78.748 s’ha venut sencer a Navarra, concretament a San Adrián i Azagra. En total, els dos pobles que no superen els 10.000 habitants conjuntament, s’han emportat més de 82 milions d’euros. Cada dècim premiat reporta 60.000 euros.

Els dos quarts sí que han esquitxat el país. Pobles com Sort, Batea, Gandia Can Picafort o Sant Andreu de la Barca s’han endut pessics d’un premi que ha quedat molt repartit. Els números premiats són el 59.444 i el 07.211, aquest últim ha estat el més matiner dels grans premis. Els nens de Sant Ildefons l’han cantat pocs minuts després de començar el sorteig. Cada dècim té un valor de 20.000 euros i la sèrie 200.000. En total s’han donat 66 milions.

Els vuit cinquens no s’han escapat i tots han deixat diners, i fins i tot un número ha caigut sencer, el 70.264 a València. L’administració del barri de la Fontsanta al costat de l’Hospital General, que és l’única que tenia el número, ha repartit gairebé 10 milions d’euros. Els altres números són el 22.259, el 19.152, el 39.415, el 91.917, el 60.272, el 68.981 i el 03371. Algunes de les poblacions premiades són Mataró, Inca, Catarroja, Benidorm, Mollerussa o Elx. El dècim té un premi de 6.000 i la sèrie de 60.000.

Impostos dels premis

Des del 2013, l’estat espanyol grava tots els premis de la rifa de nadal d’un import superior als 2.500 euros amb un 20%. Per tant, qui tingui dècim premiat amb 400.000, realment s’emportarà 320.000.

