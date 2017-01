L’any 2016 ha tancat amb un descens de 113.926 desocupats registrats a les oficines del servei d’ocupació al Principat, el País Valencià i les Illes. En conjunt, hi havia el desembre 939.516 desocupats registrats.

A Catalunya, el descens del nombre de desocupats ha estat aquest últim any de 62.023, situant la xifra d’inscrits en les oficines del servei d’ocupació en 453.645, un 12% menys que no l’any passat. Hi ha hagut el mes de desembre passat un descens de 9.334 desocupats respecte del mes de novembre

A les Illes, el nombre de desocupats registrats a les oficines del servei d’ocupació era acabat el mes passat de 66.908, 8.876 menys que no pas el desembre de l’any passat. Això implica un descens de l’11,71%. Respecte del mes anterior, el descens ha estat de 1.487 desocupats menys, un baixada del 2,17%

Al País Valencià, el descens interanual ha estat menor, del 9,31%: hi havia al final del mes de desembre 418.963 persones registrades en el servei d’ocupació, 43.027 menys que ara fa un any. Respecte del mes de novembre hi ha hagut poca variació, un descens d’un 1,5% del nombre d’inscrits.

Totes aquestes dades les ha fetes públiques el ministeri de Treball espanyol. No s’inclouen

