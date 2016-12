Personalment el mes de desembre em produeix, des que sóc adulta, una gran contradicció: d’una banda, és l’època de l’any en la qual em connecto amb la nena que vaig ser i que gaudia amb tot allò que les festes comportaven a nivell familiar, però, de l’altra, he anat adquirint, poc a poc, consciència del consum de coses innecessàries a les quals ens aboquem en aquest període.

Crec que és difícil sostreure’s a un ambient festiu que, repetit any rere any, ens ha anat inoculant des de la infància la identificació d’alegria i consum. Sobretot, quan el regal forma part de la nostra cultura en aquestes dates, ja que és la nostra manera de manifestar el que verdaderament ens importa algú en concret. Però, crec també que, en part per la situació de crisi material i en part pel refús a un consum indiscriminat, cada vegada hi ha un major nombre de persones que opten pels regals personalitzats, fets per un mateix: peces de punt o ganxet, dibuixos, rosquilles… És una manera de mostrar encara més l’estima per la persona, ja que no només regales l’objecte en si mateix, sinó també el temps dedicat (un altre bé preuat) en el qual ho has elaborat o confeccionat i durant el que, inevitablement, has pensat en aquella persona.

