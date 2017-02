Dormir poc, menys de quatre hores, però també dormir massa, més de deu, pot afectar la qualitat de vida. Diversos estudis relacionen la quantitat i qualitat del son amb el risc de patir hipertensió arterial, malalties coronàries, malalties cerebrovasculars, obesitat, diabetis tipus 2 (diabetis d’adult), depressió i també contraure un refredat comú o grip durant l’època de l’epidèmia. Aquestes són algunes de les conclusions de l”Informe sobre la salut del son’, un document elaborat per l’Observatori Global de la Salut i que s’ha presentat aquest dimecres. Una altra de les dades que recull el document és que el 7% de conductors europeus s’han quedat adormits al volant alguna vegada, fet que ha provocat el 3,6% dels accidents mortals.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]