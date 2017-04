El coordinador de l’executiva del nou partit dels comuns, Xavier Domènech, ha demanat al govern català que detalli la seva proposta de referèndum abans de fixar la pregunta. Sobre el suport dels comuns a la consulta, ha dit: ‘Si és un referèndum, hi serem.’ Ara bé, ho ha condicionat a l’efectivitat del resultat i a l’obtenció de reconeixement.

‘Si al setembre hi ha un referèndum, ens n’alegrarem com ningú i hi serem, si és un referèndum, però el conjunt de la societat ha de saber la proposta’, ha insistit en una entrevista a Europa Press. Ha lamentat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, formulés tres possibles preguntes en una entrevista a Aljazeera en comptes de fer-ho en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum. ‘Ara és fonamental plantejar-se el com i no el què’, ha afegit.

Domènech ha assegurat que el govern català pensa més en unes eleccions que en un referèndum i ha recordat el termini dels divuit mesos que va prometre Junts pel Sí i el pacte amb la CUP. Ha advertit del perill de tornar a fer un procés participatiu com el del 9-N. ‘En aquest país ja hem posat moltes dates que ja han caducat.’

A més, ha demanat que el Pacte Nacional pel Referèndum no es subordini al full de ruta del govern català: ‘Si el govern té èxit, el felicitarem. Si el govern no tingués èxit, nosaltres volem continuar treballant per al país en un espai de consens ampli.’

