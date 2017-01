El portaveu d’En Comú Podem al congrés espanyol, Xavier Domènech, ha erigit el nou espai que articulen els comuns com el de la nova etapa, ‘el nou període històric que viu el país’, i considera que és l’únic marc polític en disposició de fer un ‘diàleg real’ amb els ciutadans.

Domènech ha celebrat que des d’aquest diumenge, amb el tret de sortida a la fase fundacional, els comuns obrin un nou camí per ser ‘més forts, més savis i amb més poder’. ‘Podrem acabar d’una vegada amb l’hegemonia convergent que fa massa temps que estem veient com encara es manté malgrat que perdin eleccions’, ha assegurat Domènech des de les Cotxeres de Sants. A més, el cap de files dels comuns al congrés espanyol ha assegurat que la intenció ‘irrenunciable’ del nou espai és ser majoria i que només tingui per límit que el nombre d’integrants sigui ‘il·limitat’.

Per altra banda, la batllessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat que el nou espai polític que els comuns construeixen transcendeixi les sigles i faci un pas més per a vertebrar un autèntic projecte de país per a Catalunya. Colau ha fet una crida a posar el nou projecte per sobre dels partits que l’impulsen: ‘Quan ho fem, ens desbordem’, ha dit Colau.

‘Desitjo que aquest no sigui mai un espai que es miri el melic, a diferència d’altres formacions tradicionals, sinó que sigui tan obert com sigui possible a la participació ciutadana i als reptes globals’, ha demanat la batllessa.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]