El portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech, artífex també d’Un País en Comú, l’espai fundacional per a la confluència de les esquerres, ha advertit Podem, ICV, BComú i EUiA que el nou subjecte polític els ha de permetre ‘no només transformar sinó ser transformats’. ‘En Comú Podem era una coalició de quatre partits però expressava molt més que això’, ha insistit Domènech en una entrevista a l’ACN sobre el grau de confluència dels partits a partir de l’assemblea constituent de l’abril. De fet, el portaveu d’Un País en Comú creu que la construcció del nou espai és precisament el debat que centra ara les bases dels comuns a Catalunya i per això creu que la pugna entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón els implica ‘poc’.

Per a Domènech, la confluència ha de servir per demostrar que ‘el tot és més que la suma de les parts’. És així, diu, quan la ciutadania se sent ‘molt reconeguda’. Ha justificat així que dirigents destacats de Podem, ICV i EUiA com Albano Dante Fachín, Ernest Urtasun i Joan Josep Nuet no siguin part del grup impulsor que pilotarà la fase fundacional del partit, sota el nom provisional d’Un País en Comú, fins a l’assemblea constituent dels comuns a l’abril. ‘Són enormement valuosos, però el procés ha d’expressar capacitat ciutadana’, ha matisat Domènech.

El diputat al congrés, i portaveu del nou espai, ha posat en valor que fins ara i amb les confluències electorals els comuns hagin pogut posar els projectes ‘per davant’ de les sigles: ‘Però no les aportacions de cada espai, […] no estem parlant de suma de quatre partits d’origen; ha de ser molt més gran’, ha afegit.

De fet, per Domènech caldrà beure del 15-M –’el que vam aprendre a les places’- per fer confluir el bagatge polític i ideològic de cada formació. ‘Vam aprendre molt sabent que el diàleg es feia amb una ciutadania, que té molt a dir i que et pot transformar els teus propis principis i posicions. […] És la clau de la política de majories ‘, ha advertit implícitament als partits.

Domènech, al debat sobre les sobiranies

Des que van presentar el crida fundacional la setmana passada, els comuns han posat en marxa el web per a inscriure’s al procés de participació de base. De moment, el grup promotor treballa en els sis eixos de debat per redactar les ponències zero de cara a finals de gener. Domènech és membre de l’equip que afronta el debat sobre les sobiranies: ‘La construcció de la sobirania de Catalunya tan sols és plena, forta i possible si és de totes les sobiranies, no només d’una. Pots apel·lar només a una i alhora buidar-la’, ha dit carregant contra l’antiga CDC per ‘negar-se’ que hi hagi un referèndum sobre el TTIP. ‘Això també és un debat de sobirania’, els ha etzibat.

Domènech, que creu que assumeix dins la fase fundacional un ‘paper de generador de consensos’ entre els diferents partits, ha explicat que el debat territorial servirà per ‘metabolitzar’ les propostes zero tant a les assemblees territorials com via online. ‘Farem una proposta de com volem que sigui Catalunya, institucionalment i la relació amb l’Estat’, ha apuntat sense concretar més enllà de definir el procés constituent com a eina per superar l’autonomia.

Un Podem ‘fort’

La pugna dels darrers dies entre partidaris de Pablo Iglesias i d’Íñigo Errejón de cara l’Assemblea Estatal Ciutadana (Vistalegre II) de la formació ha marcat l’agenda dels morats. Però els comuns catalans se senten ‘poc implicats’ a la disputa interna. ‘Estem en un altre debat, el de construcció del nou espai’, ha assegurat Domènech.

El diputat d’En Comú Podem, que comparteix bancada amb Iglesias i Errejón dins del grup confederal del congrés espanyol, espera que ‘les tesis de cadascú es posin en joc i integrin la diferència i la diversitat’ durant el debat precongressual. De fet, i en una situació de pugna que és alhora ‘contradictòria’, el portaveu dels comuns a Catalunya confia que la batalla entre errejonistes i pablistes ‘acabarà bé’ i no ‘detraurà energies’ a la formació morada. ‘Volem que Podem sigui fort’.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]