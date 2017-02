El portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech, demana que ni Pablo Iglesias ni Íñigo Errejón no restin exclosos de la nova etapa de Podem. Ho ha dit a Lleida, fent referència al futur del partit després del congrés d’aquest cap de setmana. Domènech ha fet una conferència titulada ‘Reflexions per a una Catalunya en comú’, a la sala Jaume Magre.

‘Un Podem fort implica un En Comú Podem i un nou espai polític fort, de la mateixa manera que un projecte polític a Catalunya fort, que sigui capaç de bastir una alternativa, ajuda els nostres germans i germanes de l’estat espanyol’, ha dit. Per Domènech, ‘aquest projecte col·lectiu ha de poder debatre i decidir quines estratègies s’han d’adoptar i, un cop fet això, s’ha de poder parlar cap enfora i no parlar tant cap endins’.

‘La construcció d’aquest espai polític és la construcció d’un ideari i d’una proposta de país, precisament per construir una alternativa que necessita aquest país’, ha dit. Sobre el referèndum, ha dit que restava obert a totes les propostes. Però segons ell ha de tenir un reconeixement internacional, ha d’interpel·lar la majoria de gent de Catalunya i ha de ser efectiu; ‘si no, no és un referèndum’, ha dit.

