La mort de George Michael ha causat un gran impacte en el món de la música però enlloc més que a la Xina. El 1985 George Michael, que aleshores tenia 21 anys i formava amb Andrew Ridgeley el grup Wham! va fer dos concerts a Beijing i Canton. Va ser la primer vegada que un grup pop actuava a la Xina i això els va consolidar com una llegenda. Ahir els mitjans de comunicació xinesos parlaven de George Michael com els occidentals parlen quan es mor un membre dels Beatles.

Les actuacions van ser molt complicades. Els espectadors no havien vist mai un concert i no entenien res. Michael recordava que quan els demanava de fer palmes aplaudien de forma educada i que quan feia un crit no el retornaven mai. La presència policial era enorme i la major part dels espectadors ni tan sols van ballar.

De la peculiar gira xinesa de George Michael queda el testimoni d’aquest interessant documental:

