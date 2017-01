Una de les grans frases del procés és aquesta del jutge Santiago Vidal: “Continuaré treballant discretament perquè aquest país sigui lliure”. No sé si es pot superar. Discretament, diu. Realment espectacular. El senyor jutge es passeja per tot Catalunya explicant secrets (certs o falsos), i ara diu que continuarà treballant discretament. L’home surt a vídeos a Youtube explicant reunions amb el PSOE, acords amb l’OTAN, fons d’inversió i serveis de contraintel·ligència, i ara diu que continuarà treballant discretament. Per emmarcar, sí senyor.

Doncs jo demano des d’aquí al senyor jutge que no ho faci. Senyor Vidal, vostè segueixi parlant gens discretament. Si us plau per favor, i per Déu dels cels. Vostè, Santiago Vidal, no pari, perquè fa possible una cosa que no és gens fàcil: fa possible que la por canviï de bàndol.

I això és impagable.

Quants unionistes no s’han fet aquesta pregunta: i si el que explica Vidal és veritat? Penseu-hi. Després de pensar en el mal que ens pot fer a nosaltres, penseu en el mal que pot fer a l’equip rival. Santiago Vidal pot fer creïble directament la llista dels horrors de l’unionisme. Només cal visitar el TL d’Inés Arrimada i veureu la por en forma de piulets. Recordem el que escampa el jutge Vida, i alguns es creuenl: el PSOE va oferir acceptar la independència a canvi d’una Commonwealth espanyola. Els pensionistes catalans cobraran 1.000 euros a partir de l’endemà de la independència. Els Mossos s’estan formant en contraintel·ligència, insinua que a Israel. El govern català té via per aconseguir diners. La Hisenda catalana, mig feta. 300 jutges, de 800 destinats a Catalunya, són afins al procés. I us en poso una que no surt a l’article de Cristian Segura a El País: Ada Colau i Carles Puigdemont ja tenen pactat celebrar el referèndum. Això també diu el jutge Vidal.

En fi. Tu tens un dubte sobre el procés? Santiago Vidal te’l resolt.

Sé que hi ha gent que creu que Vidal ha fet molt mal. No ho negaré. Sé que alguns veuran la fiscalia obrint un cas contra el govern per culpa de Vidal i arribaran a la conclusió de quin mal ha fet Vidal. Jo, en canvi, us dic que no el necessiten per a res, a Vidal, per investigar el govern. Ho fan igual. En canvi, gràcies a Vidal, jo veig el pobre Pedro Sánchez penjant aquest post a Facebook negant que regalés res als catalans. I milers de persones creient el contrari. I també veig Victoria Prego mig creient-se’l, mig insultant-lo, però sobretot amb molta por. També veig El País dient que Sánchez no aplicaria el 155, segons Vidal. I una editorial de El Mundo, també, la veig. En fi, tots ells preguntant-se, en el fons,si és cert això que va dir el jutge Vidal és realment un gol per l’escaire. Si fins i tot quan fan broma escampen la brama: de veritat els catalans tenen pactes amb l’OTAN?

El cas del bocamoll de Santiago Vidal és també una victòria clara: aquest home instal·la la por a l’equip contrari. I això tot just comença. Ara Fiscalia vol investigar el cas pel tema de la Hisenda catalana, el llistat dels jutges afins, i, molt interessant, els possibles acords amb estats estrangers que la Generalitat ha aconseguit. Vidal, digues que sí. No ens féssim enrere ara. Sobretot digues que sí. Perquè si el titular ‘Catalunya té acords amb la UE, segons el jutge Vidal´, obre un TVE, doncs molt millor, perquè això és la por canviant de bàndol. O encara millor: és guerra psicològica pagada per l’enemic, i en contra seva.

En fi, Vidal, fes-me un favor, no treballis discretament. Això mai. I això sí: millorem el tema aquest de la fàbrica d’helicòpters que dius que hem pactat amb la OTAN. Molt creïble, aquest tros, no ho sembla. No dic que sigui fals, eh. Dic que com bé deus saber, en la guerra psicològica, l’important no és que les coses siguin certes o falses. L’important és que la gent se les cregui. De moment, i gràcies a tu, anem força bé.

