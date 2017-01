La revista Politico Europe ha publicat una llista amb les dotze personalitats que ‘probablement’ arruïnaran l’any 2017. Entre els escollits hi ha el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. En aquesta peculiar selecció, Puigdemont està acompanyat de reconegut líders de l’extrema dreta com Jarosław Kaczyński (president del partit polonès Llei i Justícia) o Geert Wilders (president del Partit per la Llibertat dels Països Baixos). També en forma part Beppe Grillo, cap del moviment populista Cinc Estrelles a Itàlia.

La revista explica que el 2016 va ser el pitjor per Europa d’ençà de les guerres dels Balcans, no obstant això, el 2017 no sembla que hagi de ser millor. Politico assegura que amb aquest ‘esperit depressiu’ ofereix una llista ‘amb dotze personatges que et faran quedar al llit’. I puntualitza que els seleccionats no són ‘els malvats obvis’ com Putin, Erdogan o Le Pen.

Sobre Puigdemont, la revista explica que és el president de la ‘prospera’ i ‘solipsista’ regió de Catalunya i que el seu govern intentarà aquest any celebrà un referèndum d’independència. Quelcom que xoc frontalment amb la posició de l’estat espanyol i el TC, que asseguren que és ‘il·legal’, perquè afer com la independència l’han de decidir tots els espanyols.

Politico defineix l’enfrontament en Catalunya i l’estat com una ‘col·lisió tan espectacular com un partit entre el Real Madrid i el Barcelona’. I augura que el xoc obligarà a les institucions europees i els governs dels estats membres ‘a triar un costat’. De totes maneres, la revista no creu que l’independentisme aconsegueixi massa suports.

Fa unes setmanes, Politico publicava una llista amb les personalitats cridades a ser les més influent de l’any 2017. Entre elles, hi era la batllessa de Barcelona, Ada Colau, acompanyada, com en el cas de Puigdemont, de dirigents d’extrema dreta com ara l’alemanya Frauke Petry o el polonès Jaroslaw Kaczynski.

