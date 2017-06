30La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, serà entrevistada pels subscriptors de VilaWeb en un acte exclusiu per als membres de la comunitat del diari. A més, es projectarà un vídeo amb imatges inèdites de l’ocupació del parlament ara fa quaranta anys i també del Fossar de les Moreres i la diada de l’Onze de Setembre. Així mateix, Vicent Partal anunciarà tres novetats importants per als subscriptors del diari. Punxeu en el directe d’ací per visionar en directe l’acte:

