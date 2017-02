Els diputats del Partit Nacionalista Escocès (SNP) han cantat a la Cambra dels Comuns la novena simfonia de Beethoven per a protestar contra el Brexit. Xiulant i taral·larejar l’himne oficiós de la Unió Europea, els diputats han aconseguit fer perdre els estreps al portaveu de la cambra Lindsay Hoyle, del partit Laborista. Hoyle després de demanar silenci diverses vegades ha cridat ‘ordre’ als membres de l’SNP. La cambra ha aprovat la llei que permet a la primera ministra, Theresa May, acollir-se a l’article 50 del tractat de Lisboa per començar a negociar el divorci amb Brussel·les.

