La Diputació de València ha obert expedient informatiu per a intentar descobrir si un funcionari que desenvolupa el càrrec de cap d’una unitat bibliogràfica porta deu anys cobrant sense anar a treballar, segons han confirmat a Europa Press fonts de la corporació provincial. Aquest funcionari és Carles Recio, una figura històrica del blaverisme valencià.

La decisió es produïx després que este dilluns el diari El Mundo haja publicat que aquest funcionari, que va ser nomenat el 2006, acudeix cada dia a les 7.30 hores al seu lloc de treball, fitxa amb la seua empremta dactilar a l’entrada i torna a eixir per a tornar entre les 15.30 i les 16.00 hores per a repetir l’operació a l’eixida.

D’acord amb la mateixa informació, el funcionari desenvolupa el càrrec de cap d’una unitat bibliogràfica i està destinat a l’Arxiu provincial, un càrrec que comporta una taula salarial de més de 45.000 euros, als quals cal afegir els anys d’antiguitat. El funcionari, en declaracions al diari, justifica la seua absència del lloc de treball per tasques que realitza fora de l’Arxiu.

Segons fonts de la corporació, el diputat d’Administració General, de qui depèn l’àrea de Personal, Pepe Ruiz, ha cursat este dilluns l’ordre d’obrir expedient informatiu per a investigar els fets i, a partir d’ací, estudiar si és procedent l’obertura d’un expedient sancionador.

D’acord amb les mateixes fonts, a la Diputació existix un control de fitxatge amb empremta digital i en Personal hi ha registres de tots els anys, tot i que en este cas es tracta de determinar si el funcionari fitxava però després no s’acudia al lloc de treball.

