El ministre de Justícia francès, François Bayrou, i la ministra d’Afers Europeus, Marielle de Sarnez, han anunciat que presenten la seva dimissió després de la investigació que s’ha obert contra el seu partit Moviment Demòcrata (MoDem), per un suposat ‘abús de confiança’.

La investigació oberta al partit que presideix Bayrou analitza l’ocupació per part de la formació de col·laboradors contractats com a assessors al Parlament Europeu.

Aquestes acusacions d’ocupacions fictícies també han fet que la ministra de Defensa, Sylvie Goulard, adscrita a MoDem, anunciï que no formarà part del nou executiu.

Segons un sondatge, el 57 per cent dels ciutadans francesos no volen que François Bayrou continuï com a ministre en el pròxim govern que nomenarà el president francès, Emmanuel Macron, després de la majoria absoluta que va aconseguir a les eleccions legislatives.

El 9 de juny, la fiscalia de París va anunciar l’obertura d’una investigació preliminar per determinar si MoDem ha pagat treballadors fent-los passar per assistents de diputats del Parlament Europeu.

L’actuació de la fiscalia es va produir després que un antic treballador de MoDem informés que va estar treballant per al partit encara que se suposava que era assistent parlamentari de l’antic eurodiputat Jean–Luc Bennahmias, qui va deixar la formació el 2013.

