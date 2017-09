Diego Borrego ha deixat de ser oficialment vocal de la Fundació Salut Empordà i de la comissió de seguiment del programa de transformació del barri de Sant Joan de Figueres. Aquests eren els dos càrrecs municipals que ocupava i als quals ell mateix en va renunciar dilluns passat. L’acta de regidor, però, no l’ha deixat malgrat que la seva excompanya del Partit Popular, Ma Àngels Olmedo ha demanat que l’entregués. ‘Crec que ja ho hauria d’haver fet, i personalment pensava que avui hi renunciaria’, ha comentat Olmedo. Tot i que després Borrego ha sol·licitat torn de rèplica per al·lusions, l’alcaldessa, Marta Felip, no ho ha considerat necessari.

Després de fer-se efectiva la renúncia de Borrego, l’edil ha demanat que es respectés la presumpció d’innocència i ha assegurat que no és culpable dels delictes que se li atribueixen. El regidor ha explicat que el motiu principal pel qual plega dels càrrecs municipals són per ‘responsabilitat amb la ciutadania i l’ajuntament’ i per poder centrar-se en la seva defensa. Borrego ha conclòs la seva intervenció assegurant que no ha intervingut mai ni directament ni indirectament en delictes de pornografia infantil i ha assegurat que ‘ho demostrarà’.

A Diego Borrego el van detenir inicialment per gravar un home mentre feia les seves necessitats en un lavabo públic de l’estació del TAV de Vilafant (Alt Empordà). En aquella ocasió el regidor militava en el Partit Popular, d’on va ser expulsat malgrat que sempre va mantenir que es tractava d’un accident, ja que el mòbil li va caure a terra. Més tard els Mossos d’Esquadra van entrar a registrar el domicili de Borrego de qui sospitaven que guardava material pornogràfic on hi apareixien menors. La policia el va tornar a arrestar però la jutgessa el va deixar en llibertat malgrat que el regidor no va voler declarar. Va ser arran d’aquesta segona detenció que l’Ajuntament de Figueres va confirmar que retiraria tots els càrrecs municipals a Diego Borrego.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]