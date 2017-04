Una no coneix prou el seu país fins que es fixa en la premsa, sobretot en un territori petit com el nostre, amb pocs jugadors i rivalitats ensangonades. M’he adonat d’això llegint Diari Avui 1976-2009. Entre el somni i l’agonia que ha publicat la periodista jubilada Maria Favà Compta a l’editorial Meteora.

Si no es tractés d’un document periodístic rigorós escrit amb un català genuí i entrenat per anys d’ofici, diríem que és un thriller. Mala reputació, maltracte injust per part de certa intel·lectualitat catalana de l’època, directors que són cridats per Jordi Pujol, persones que aterren als càrrecs periòdicament quan els problemes són molt grossos, problemes endèmics de finançament, d’impressió i de distribució: pecats d’un diari sense vocació d’empresa. Favà va ser redactora fundadora de l’Avui, i ha passat més de mitja vida a la casa. La periodista té prou perspectiva per explicar amb pèls i senyals les desventures del diari, que va idear-se a les golfes de l’Eixample quan Franco encara vivia i que va morir l’any 2009 després d’haver estat absorbit, cinc anys abans, per la grandiosa Planeta del senyor Lara, a qui van fer renunciar a l’Avui un dia que es trobava malament.

