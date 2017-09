La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha cridat avui els ciutadans a mobilitzar-se per la Diada tenint en compte ‘el moment transcendent que es viu’, ara que només falten tres setmanes per l’1-O.

En conferència de premsa després de la primera reunió del comitè nacional, ha explicat que hi assistiran amb una representació ‘al més alt nivell’.

També ha concretat que els acompanyaran membres de partits amb els quals tenen una ‘relació estreta’, com el PNB o El Pi-Proposta per les Illes, i estan a l’espera de rebre resposta per part dels representants del País valencià.

