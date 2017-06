Dia i Amazon han arribat a un acord per entregar les compres fetes a la botiga virtual que ‘La Plaza de Dia’ té Amazon Prime Now en un termini d’una hora a Barcelona i rodalies. Aquest servei s’instal·la ara a la capital catalana després de la bona acollida que ha tingut a Madrid. En total, s’oferiran un total de 5.300 referències de la botiga en línia, que estarà oberta cada dia de la setmana de vuit del matí a les dotze de la nit. Les compres es prepararan des d’un magatzem de DIA dedicat exclusivament a les comandes online, que està situat a l’Hospitalet de Llobregat. Per la seva banda, Caprabo va llençar el passat 17 de maig un servei d’entrega de les compres en un termini de 3 hores. Fins ara, el 42% dels compradors per Internet han optat per aquesta opció, una xifra que se situa ‘molt per sobre’ de les expectatives, segons la cadena de supermercats catalana.

Amb l’entrada en vigor de l’acord entre Dia i Amazon, el client podrà rebre les comandes en una hora o bé per franges de dues hores. Les compres es podran fer mitjançant la pàgina web o bé a través de l’app de Prime Now, disponible per a iOS i AndroidPel que fa Caprabo, el servei no té costos addicionals per al client. Es pot sol·licitar la compra fins a les 13 hores del dia per a rebre’l el mateix dia, a partir de les 16 hores i fins a les 22 hores. La cadena va llençar el primer supermercat en línia el 2001 i quinze anys després suposava a el 3% de la facturació total quan el mercat no arriba a l’1%. Ven els seus productes a Catalunya, el 98%, i a Navarra.En l’últim exercici, Capraboacasa ha incrementat un 8,3% el nombre de clients. El 17,4% dels clients comptabilitzats en l’últim any, són clients nous. Capraboacasa ven a la seva web fins a 10.000 productes.Caprabo també serveix la seva compra en línia des del magatzem central de l’Hospitalet de Llobregat, majoritàriament per a les entregues a les demarcacions de Barcelona i Tarragona.

