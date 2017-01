Agents de la guàrdia civil han detingut avui un jove de 17 anys després que ha agredit amb una arma blanca cinc alumnes a l’Institut Las Fuentes de Villena (l’Alt Vinalopó). Segons que han confirmat fonts de la comandància de la guàrdia civil d’Alacant, els fets han tingut lloc a les nou del matí d’aquest divendres quan l’agressor ha entrat en una de les classes per agredir una alumna i, quan l’intentaven protegir, alguns companys també han patit ferides lleus. Tots els agredits es troben fora de perill després d’haver estat atesos pels serveis sanitaris, desplaçats fins l’institut. L’Ajuntament de Villena ha demanat tranquil·litat a les famílies i que no vagin al centre per tal de no col·lapsar-lo. A través d’un comunicat assenyala que l’incident es troba del tot controlat per la guàrdia civil i la policia, i que treballa per a recuperar la normalitat.

Fonts municipals han informat que els alumnes des de primer a quart de l’ESO tornaran a les classes al llarg d’aquest matí i que els serveis psicològics s’han desplaçat a l’institut per atendre l’alumnat i el professorat. Per als alumnes de batxillerat i cicles formatius l’institut dóna llibertat per abandonar el centre però ha reiterat als pares i mares dels alumnes que els menors romanguin a l’institut on rebran l’atenció psicològica que precisin.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]