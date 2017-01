Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dissabte un caçador per la mort a trets de dos agents rurals a Aspa (Segrià). L’arrestat, un home de 28 anys, nacionalitat espanyola i veí de la zona del Vallès, ha trucat ell mateix als serveis d’emergència anunciant que havia disparat a dues persones mentre estava caçant.

Segons ha informat la policia catalana, l’avís s’ha rebut cap a les 11.40 hores al vedat de caça d’Aspa, al sud del terme municipal i a tocar del quilòmetre 9 de la LV-7021, que connecta amb el Cogul. Els agents s’han desplaçat al lloc i han constatat que, efectivament, hi havia dos homes morts per arma de foc.

Segons les primeres informacions, els agents rurals estaven fent una inspecció a la zona quan s’han creuat amb el presumpte homicida. L’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s’ha fet càrrec de la investigació. El cos descarta que hagi estat un accident. En els seus trenta anys d’història, aquest és el primer cop que els Agents Rurals són víctima d’un succés criminal.

La consellera de Medi Ambient, Meritxell Serret, s’ha desplaçat fins al lloc dels fets. La màxima titular del cos dels Agents Rurals no ha volgut donar massa detalls sobre els fets i ha reconegut que ‘són uns moments durs, ningú es podria haver esperat mai el què ens hem trobat avui aquí’. Serret ha ofert tot el suport del govern a les famílies i al cos dels Agents Rurals ‘per superar de la millor manera possible el què ha passat’.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, també ha mostrat el seu condol a través de la xarxa social. ‘Colpit per la mort de dos agents rurals a Lleida. Tot el meu suport a les famílies en aquestes hores dramàtiques i als agents rurals’, ha manifestat Puigdemont.

Colpit per la mort de dos agents rurals a Lleida. Tot el meu suport a les famílies en aquestes hores dramàtiques i als @agentsruralscat

