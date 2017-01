Les forces de seguretat turques han detingut el presumpte responsable de l’atemptat de la nit de Cap d’Any a la discoteca Reina d’Istambul. El sospitós de l’atac, que va deixar trenta-nou persones mortes, és Abdulgadir Masharipov, que ha estat detingut a casa d’un amic seu al barri d’Esenyurt, a Istambul, segons que ha informat el diari turc ‘Daly Sabah’. Masharipov, presumpte membre de l’Estat Islàmic i fugat des del dia de l’atac, serà traslladat a la comissaria central de la Policia turca, a la mateixa ciutat on ha estat arrestat.

