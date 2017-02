Els Mossos d’Esquadra i la policia espanyola van desmantellar el passat 1 de febrer a Barcelona una organització dedicada al tràfic de drogues a nivell internacional amb la detenció de 18 persones, acusades d’un delicte contra la salut pública, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. 13 dels arrestats han ingressat a presó. En l’operació, els agents també van dur a terme 17 registres a la capital catalana, Badalona, Santa Perpètua de la Moguda, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Boi de Llobregat i van intervenir quatre quilograms de cocaïna, cinc d’heroïna, més de deu de substàncies adulterants i de tall i més de 18.000 euros en efectiu. La droga la transportaven ‘mules’ des del Pakistan i l’Afganistan via Dubai o Doha amb destí final Barcelona des d’on es feia la venda i la distribució.

Els antecedents d’aquesta operació tenen el seu origen en una investigació de l’any 2015 en la qual es va aconseguir desarticular una organització criminal que traficava amb heroïna, cocaïna i marihuana a nivell internacional. En el transcurs de la investigació els policies van constatar que l’organització estava liderada per homes de nacionalitat pakistanesa que introduïen importants quantitats d’heroïna a l’Estat a través de Praga i Grècia. Per fer-ho utilitzaven passadors ‘mules’. Un cop la droga arribava a Grècia els encarregats de la seva posterior distribució eren persones de nacionalitat espanyola amb vincles amb els pakistanesos.

Durant l’explotació de l’operatiu policial es van detenir 35 persones, 25 de les quals van ingressar a presó. Els agents van intervenir 83 quilograms d’heroïna, un quilo i mig de cocaïna i 300 grams de marihuana.

Aquesta informació va comportar l’inici d’una nova investigació a principis del 2016 tutelada i dirigida pel Jutjat d’instrucció número 1 de Badalona.

Durant la investigació s’han desarticulat diferents cèl·lules que conformaven l’organització criminal i s’ha acreditat clarament el tràfic de drogues i blanqueig de capitals per part dels seus integrants. La droga es portava des del Pakistan i l’Afganistan a través de ‘mules’ que feien el trajecte fins a Dubai o Doha i, des d’allà, altres integrants del grup la traslladaven fins a Barcelona. Un cop a destí es feia la distribució a nivell local o es transportava a d’altres mercats com l’italià o l’anglès.

Les investigacions van conduir els investigadors a determinar que el cap de l’organització era un pakistanès amb passaport portuguès que es traslladava sovint a Barcelona per reunir-se amb els seus dos lloctinents, també de nacionalitat pakistanesa. En aquests viatges el líder del grup se servia d’una fundació d’ajuda a ciutadans d’origen pakistanès establerts a Catalunya des d’on procurava ocultar-se per dur a terme les seves activitats il·lícites.

L’estructura del grup la integraven el líder i els seus dos lloctinents que, al seu torn, lideraven autònomament cadascuna de les dues branques de l’organització que es conformaven de diferent manera amb la seva pròpia xarxa de distribució. Una d’elles tenia el seu propi proveïdor de cocaïna a banda de l’estructura de l’organització principal.

El dia 1 de febrer es va culminar la investigació amb el dispositiu policial. Es van dur a terme 17 registres a Badalona, Santa Perpètua de la Moguda, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Boi de Llobregat i es van arrestar 18 persones de diverses nacionalitats, 13 de les quals van ingressar a presó. La resta van quedar en llibertat amb càrrecs.

Durant les diferents fases de la investigació s’han intervingut quatre quilograms de cocaïna, cinc d’heroïna, més de deu de substàncies adulterants i de tall i més de 18.000 euros en efectiu. A més es van bloquejar diversos comptes bancaris i actius patrimonials per valor de 18.000 euros. La investigació policial continua oberta i no es descarten noves detencions.

