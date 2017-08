Els experts han observat aquestes darreres setmanes un gran augment de l’activitat dels anomenats ‘trolls’ unionistes a la xarxa. Són comptes generalment falsos creats per atacar i denunciar tothom amb mentides i difamacions. De vegades, però, corresponen a persones reals. Tot s’hi val per a crear la confusió, fins i tot fer-se passar per independentistes descontents. La característica més significativa sol ser que sempre són comptes molt recents, amb molt pocs seguidors i pocs piulets, però on de sobte s’hi expliquen coses que en teoria no sap ningú i que després són amplificades coralment per unionistes, com si fossin veritat. Encara que sigui una mentida de cap a peus, com la història següent.

Tot va començar amb un piulet de Josep M. Mainat el dia 27 d’agost. Mainat hi mostrava quatre dones que havien anat a la manifestació contra els atemptats, i que portaven pancartes contra el rei espanyol i contra Mariano Rajoy.

Grupos radicales separatistas dinamitan la manifestación increpando al monarca… pic.twitter.com/Wlq126LToE — Josep M. Mainat (@MainatJM) 27 d’agost de 2017

El piulet va tenir un gran èxit, amb més de 4.500 repiulets, i això devia activar l’operació.

Aleshores va aparèixer una persona desconeguda que es va fer dir Laura Salmerón i que va pretendre desmuntar la tesi de Mainat. I per fer-ho explicava una cosa que en realitat era una mentida. (Quan ha estat descoberta, Laura Salmerón ha retirat el piulet, i per això n’hem de presentar una fotografia.)

La tal Laura, que no podem saber si és una persona real o no, afirmava, doncs, que era l’acompanyant de Jo, Mary, Kattie i Allison, noms inventats. Segons ella, les quatre dones de la fotografia eren angleses i no sabien què deien les pancartes. I acusava Mainat de manipulador.

El compte de Laura Salmerón havia estat creat el 22 de juny i des d’aleshores només havia fet 74 piulets. Cap no tenia relació amb política i tenia molt pocs seguidors. Un perfil típic, doncs, de la fàbrica de ‘trolls’ de l’unionisme I què va passar després?

Si su historia fuera cierta ¿cómo permite que se burlen así de sus clientes? Usted es un fake. Es más. No me extrañaría que fuera islamista! — Josep M. Mainat (@MainatJM) 29 d’agost de 2017

Mainat, convençut des del primer minut de què tenia al davant, la va acusar de ser un ‘fake’, un compte fals, en un comentari burleta. Però en aquell moment ja havia començat una campanya de ‘trolls’ que provaven de desprestigiar Mainat, acusant-lo a ell de ser mentider i l’independentisme de falsejar la realitat.

Però vet ací que va arribar aquest piulet d’Helena Mayans:

Siento informarte que una de las que sale es mi abuela y de inglesa tiene poco. Ah, y tambien sabe leer lo que pone en su pancarta. 🙂 — Helena Mayans (@HelenaMayans) 28 d’agost de 2017

El compte d’Helena Mayans és obert des del 2012 i té més de sis mil piulets fets.

I el fill de la senyora, que signa ‘Raymond Tasta’, ho va rematar publicant aquesta fotografia de la seva mare, en què acusa Laura Salmerón de mentidera… piulet que va ser repiulat al seu torn per Helena Mayans.

Es Mary? Es Jo? Será la Tomasa? Si es así mejor haga las maletas antes de que vengan los Mossos, que esta es mi madre!!!😨😨😨 pic.twitter.com/bhR4Fbay3O — Raymond Tasta (@RayTast) 29 d’agost de 2017

Mentida desmuntada, doncs, i explicació pràctica de com funciona la xarxa de trolls unionistes. La Laura, però, encara es va atrevir a publicar això:

Mare meva… esteu fatal!

Vosaltres mateixos, ja no vé d’una mentira més, oi? — Laura Salmerón (@lasal80) 28 d’agost de 2017

