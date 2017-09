Com cada any, la Diada ens deixa imatges de desenes de milers de catalans, procedents d’arreu, que omplen les carreteres, els autobusos i els trens per a poder arribar a Barcelona per a participar en la manifestació multitudinària. Després de les últimes dades d’inscripció, fetes públiques per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), en què l’organització assegura que enguany s’han superat les dades d’inscripció del 2016 i d’anys anteriors, el matí i el migdia ens han deixat imatges espectaculars d’una multitud de catalans fent cua per a agafar un dels autobusos contractats per l’ANC des diferents ciutats, o bé esperant un tren o viatjant drets als combois de tren, metro o Ferrocarrils de la Generalitat de camí cap a la ciutat comtal. Alguns manifestants s’han desplaçat cap a Barcelona amb moto i han exhibit estelades estelades. Vegeu, a continuació, una selecció de fotos d’avui al matí i al migdia.

A més, a principi de la tarda ja s’han començat a veure imatges de la Rambla de Barcelona, la plaça de Catalunya, el carrer de l’Argenteria i altres carrers cèntrics plens, de gom a gom, de ciutadans equipats amb estelades i la samarreta de la Diada d’enguany. Vegeu un seleció de fotografies.

